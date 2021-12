Handbalsters in spannend WK-duel nipt langs Roemenië

Bo van Wetering was tegen Roemenië met zes treffers topscorer bij Oranje. ,,Aan het einde was het superspannend. Ik denk dat we blij mogen zijn met deze punten”, aldus de speelster van Odense Håndbold tegen Ziggo Sport. ,,Ik denk dat we allemaal hoopten op een ruime overwinning. Maar je weet nooit of dat gaat lukken. We hadden moeite in de dekking, dat liep niet zoals we wilden. Als dat wel goed loopt, speel je ook veel beter in de aanval.”