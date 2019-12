Handbalsters klaar voor fysiek sterk Servië: ‘Alles draait om deze wedstrijd’

Het duel met Servië is belangrijk omdat Oranje het toernooi slecht begon. Slovenië was in het openingsduel met 32-26 te sterk. Nederland herstelde zich daarna met zeges op Angola (35-28) en Cuba (51-23).



,,Natuurlijk hoop je dat het helemaal niet gebeurt, maar als je verliest is het niet erg dat dat in de openingswedstrijd is. Iedereen is dan gelijk even wakker geschud", aldus Polman. ,,Het was voor ons even een 'offday'. Zowel qua dekking als aanval was het niet goed. Misschien hadden we voor de verkeerde tactiek gekozen. Het is moeilijk te zeggen."