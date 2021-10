Handbalsters leven zich op Kreta uit met ruime zege op Griekenland

Jeffrey Herlings terug aan kop in WK met winst GP Frankrijk

17:27 Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft de Grote Prijs van Frankrijk in de MXGP gewonnen en daarmee de leiding heroverd in het WK-klassement. De 27-jarige Brabander eindigde in de eerste manche als tweede achter de Fransman Romain Febvre. In de tweede manche waren de rollen omgedraaid.