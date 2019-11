Handbalsters mikken op plaats bij eerste zes op WK

De Nederlandse handbalsters mikken op het komende WK in Japan op een plek bij de eerste zes. Dan houdt de ploeg uitzicht op de Olympische Spelen van Tokio in 2020. Dat zei bondscoach Emmanuel Mayonnade kort voor de lange reis van de achttienkoppige selectie naar speelstad Kumamoto.

De kortste weg naar Tokio is wereldkampioen worden, want de winnaar van het goud plaatst zich rechtstreeks voor de Spelen. De nummers twee tot en met zeven stromen door naar een van de drie olympische kwalificatietoernooien (OKT’s) in maart 2020.



Mayonnade durfde er tien dagen voor de eerste wedstrijd op het WK tegen Slovenië niet op te gokken dat het goud wordt. ,,Top zes is een reële optie, want als ik eerlijk ben is het team nog niet klaar voor het toernooi. We hebben ons niet echt goed kunnen voorbereiden”, aldus de Fransman.

De 36-jarige Mayonnade kreeg in februari zijn aanstelling bij het handbalverbond NHV. Hij volgde de Deense Helle Thomsen op, die vertrok na het EK in december 2018, waar Oranje brons veroverde. ,,Ik ben nu negen maanden bondscoach en heb in al die tijd de internationals amper gezien. Een week in maart, twee weken in juni en een week in september. Dat is belachelijk weinig.’'

Emmanuel Mayonnade. © BSR Agency

De bondscoach beseft dat het niet anders kan. Omdat de competities en Europese bekertoernooien gewoon doorlopen voor de clubs, blijft er weinig tijd over voor trainen bij de nationale teams. ,,Afgelopen zaterdag was er nog een speelronde in de Champions League. Ik heb nu tien dagen om de ploeg te prepareren en moet erop hopen dat het voldoende is. Ik plan negen handbaltrainingen, zes keer fitness en tien sessies waarin we video’s bekijken. Het zal niet makkelijk zijn, maar aan de andere kant; we hebben een goed team met topspeelsters als Estavana Polman, Lois Abbingh en keepster Tess Wester.’'