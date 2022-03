Handbalsters na zege in klassieker bijna zeker van deelname aan het EK

Aan de lijn is Johansson de rustige observator. Maar als er een groep voor zijn neus staat weet de ervaren coach zijn mond wel te gebruiken. Het heeft tijdens de eerste dagen op Papendal meteen gezorgd voor duidelijkheid. En dat is wat een team graag wil, structuur en heldere afspraken. Johansson zal daarbij de nadruk leggen op de verdediging van Oranje. Op dat vlak is Nederland zeker geen wereldtop. In aanvallend en creatief opzicht heeft het team wel de mooiste cijfers van iedereen, ook tijdens het WK van Spanje in december. ,,Ik sta er wel bekend om dat mijn teams verdedigend goed in elkaar zitten’’, weet Johansson, die EK-zilver won met Zweden en ook succesvol is met clubteams.

IJshockeyhal

Het was wel passend dat de bondscoach zijn debuut kon maken in een ijshockeyhal. De wedstrijd in de EK-kwalificatie tegen Duitsland werd afgewerkt in de hal van de Krefeld Pinguine, ruige mannen op schaatsen. Een beetje ongepolijst was het spel ook wel, van beide teams. Ploegen die zich in feite geen zorgen hoeven te maken over deelname aan het EK in Slovenië, Montenegro en Noord-Macedonië van november.



Maar vooral in de tweede helft werden de woorden van de coach goed in de oren geknoopt door te speelsters. Types als Danick Snelder en Kelly Dulfer vinden het ook heerlijk om ballen af te pakken, de strijd aan te gaan. Duitsland liep zich in het tweede deel vaak stuk op de oranje muur, waarbij keepster Tess Wester ook nog eens sterk speelde. ,,In feite mag je nooit stilstaan’’, leerde Johansson zijn speelsters. Dulfer analyseerde het treffend: ,,We moeten verder van de cirkel af verdedigen, een meter vooruit en aggressiever. Nu kregen we in de eerste helft veel strafworpen tegen, omdat we die meter niet pakten. Daarna ging het beter, en zie je meteen verschil.’’