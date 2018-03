Handbalsters nipt langs Hongarije

De Nederlandse handbalsters hebben de uitwedstrijd in het tweeluik met Hongarije nipt gewonnen. Het werd in Györ 19-18 voor de ploeg van bondscoach Helle Thomsen. Het was de eerste interland na het WK vorig jaar december in Duitsland.

Oranje behield door de zege de leiding in de kwalificatiegroep voor het EK en is met zes punten uit drie wedstrijden al zo goed als zeker van deelname aan de eindronde in Frankrijk in december

Nederland had in de EK-kwalificatie al eenvoudig gewonnen van Kosovo en Wit-Rusland. Hongarije had die twee landen ook verslagen en begon het duel met Oranje in de wetenschap dat het in 39 van de 43 eerdere ontmoetingen de sterkste was. De thuisploeg nam voor de wedstrijd in de goed gevulde Audi Arena van Györ afscheid van Anita Görbicz, de sterspeelster die de nodige medailles veroverde met Hongarije en vier keer op een WK in het sterrenteam werd gekozen.

Het Hongaarse team had in de eerste helft een licht overwicht en leidde bij rust met 11-10. Tot diep in de tweede helft bleven de Hongaarse vrouwen de overhand houden, maar in de laatste tien minuten toonde Oranje aan dat het al een aantal jaren bij de wereldtop hoort en zelfs een sterke ploeg als Hongarije nog eronder kan krijgen. De ploeg die brons veroverde op het laatste WK, boog een achterstand van 15-17 om in een voorsprong van 18-17.

Lois Abbingh vertolkte daarbij een hoofdrol. Eerst verkleinde de topschutter de achterstand door een strafworp te benutten, daarna bracht ze Nederland aan de leiding met een hard schot van afstand. Keepster Tess Wester verrichtte vervolgens in de slotfase belangrijke reddingen, waardoor de minimale voorsprong intact bleef.

Wester kreeg bij een van die doelpogingen de bal zo hard in haar gezicht, dat ze even groggy op de grond bleef liggen. Ze kon de wedstrijd echter afmaken en voorkwam in de laatste seconden nogmaals een tegentreffer. Debbie Bont speelde een opvallende rol met zes treffers vanuit de rechterhoek. Yvette Broch was scherp op de cirkel; ze scoorde ook zes keer.

De handbalsters spelen zondag in Eindhoven de thuiswedstrijd tegen Hongarije.

NLteam Handball on Twitter WINST!💪 We verslaan Hongarije met 18-19 in een bloedstollend spannende wedstrijd👏👏 Knallen zondag in Eindhoven en op naar de groepswinst 😎#roadtoEK #oneteamonedream #cocoafromghana