Handbalsters starten voorbereiding op Spelen met overwinning op Slovenië

De Nederlandse handbalsters zijn de campagne richting de Olympische Spelen in Tokio begonnen met een riante zege op Slovenië. De regerend wereldkampioen won het oefenduel in een lege Maaspoort in Den Bosch met 35-27. Tessa van Zijl en Bo van Wetering onderscheidden zich met ieder vijf treffers.

Het was de eerste interland sinds het EK in december in Denemarken. Daar eindigde Oranje ietwat teleurstellend op de zesde plaats. Dat was wennen na zes grote kampioenschappen waarin het Nederlands vrouwenteam de laatste vier haalde. Op vijf van die toernooien was er zelfs een medaille. Met als hoogtepunt in december 2019 het historische goud op het WK in Japan.

Oranje trad niet op volle sterkte aan in de oefenwedstrijd in Den Bosch. Estavana Polman is na acht maanden revalideren van een kruisbandblessure weliswaar weer aangesloten bij het Nederlands team, maar nog niet speelfit. Topschutter Lois Abbingh kwam evenmin in actie. Ze kreeg rust van de assistent-coaches Ekatarina Andryushina en Ricardo Clarijs, die bondscoach Emmanuel Mayonnade vervingen. De Franse coach was wegens privé-omstandigheden thuis gebleven.

Het trainersduo liet de thuisploeg tegen Slovenië starten met bekende namen, onder wie aanvoerder Danick Snelder, Laura van der Heijden, Kelly Dulfer en Martine Smeets. Die basis slaagde er al snel en vrij eenvoudig een solide voorsprong op te bouwen van zo’n vier doelpunten verschil.

Daarna konden de jonkies aantreden, die dromen van een plek in de olympische ploeg en zich in de voorbereiding moeten bewijzen. Inger Smits, Larissa Nüsser, Kelly Vollebregt en Merel Freriks hielden zich goed staande en wisten de voorsprong vast te houden tot aan de rust: 17-13. In de tweede helft bleef Oranje de betere ploeg en liep het zelfs verder uit. Invalster Tessa van Zijl onderscheidde zich in haar vierde interland met vijf goals. Bo van Wetering scoorde vier keer vanuit de linkerhoek.