Handbalsters stellen ook in laatste EK-duel teleur

‘Het vuur ontbrak’

De handbalsters hadden wel wat agressiever mogen spelen tegen Rusland. Dat vond topschutter Lois Abbingh. ,,We misten het vuur in de ploeg. Vanaf minuut 1 was al duidelijk dat het er niet in zat”, zei ze op Ziggo Sport. Abbingh vond het verlies tegen Rusland geen schande. ,,Het is een hele goede ploeg. We misten dit toernooi vaak in het begin van de wedstrijden de scherpte en dat is ons opgebroken. Vorig jaar op het WK hadden we ook onze ‘downs’, maar toen stonden we er steeds wel op de beslissende momenten. Dat hadden we nu niet en dan word je op dit niveau, waar de verschillen tussen de toplanden klein zijn, keihard afgerekend.”