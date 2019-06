Handboogschutter Bayardo dankzij halve finale naar Olympische Spelen

De 25-jarige in Mexico geboren Bayardo, die sinds vorig jaar in Nederland woont, lukte het niet de finale te halen. Tatiana Andreoli uit Italië was haar in de halve eindstrijd met 6-2 de baas.



Bayardo deed bij de vorige Spelen in Rio de Janeiro mee namens Mexico. Ze kwam naar Nederland omdat ze een relatie kreeg met Mike Schloesser, een Nederlandse handboogschutter.



Twee weken geleden verzekerden Rick van der Ven, Sjef van den Berg en Steve Wijler zich bij de wereldkampioenschappen in Den Bosch al van een olympisch deelnamebewijs op het onderdeel recurve voor teams. Gijs Broeksma en Jan van Tongeren zitten ook nog in de olympische selectie. Uiteindelijk bepaalt bondscoach Ron van der Hoff met welke formatie Nederland op de Spelen in Tokio uitkomt.