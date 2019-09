Hans Spaan weg bij raceteam Bendsneyder

VIDEO Volleybal­lers na thriller tegen Tsjechië met nederlaag naar knock-outfase

10:02 De Oranje-volleyballers melden zich zaterdag met een nederlaag in de achtste finales van het EK. In de laatste groepswedstrijd tegen Tsjechië incasseerden de ‘Lange Mannen’ een klein verlies. Het werd in de Sporthallen Zuid in Amsterdam 3-2 voor de Tsjechen (setstanden: 18-25, 25-18, 20-25, 25-22, 16-14).