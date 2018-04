Harden loodst Rockets naar zege nummer 63

James Harden was de grote man bij de Rockets met 38 punten, 10 rebounds en 9 assists. Clint Capela voegde 21 punten toe aan de productie en Gerald Green 16 punten. Bradley Beal was topschutter voor de Wizards met 27 punten.



Miami Heat verzekerde zich van een plek in de play-offs door met 101-98 te winnen van Atlanta Hawks. De zege kwam in de slotfase tot stand, toen Miami een eindspurt inzette en met negen punten op rij een achterstand omzette in een kleine voorsprong. Josh Richardson blokte twee schoten van de Hawks in de laatste seconden en stelde daarmee de winst veilig. Goran Dragic was de topscorer voor Heat met 22 punten.