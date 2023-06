Haring, de koning én haar dierbaren: zeezeilster Rosalin Kuiper is weer even thuis

Karolien Florijn en Lennart van Lierop zorgen voor eerste gouden medailles Nederland op EK roeien

Roeister Karolien Florijn heeft haar Europese titel in de skiff geprolongeerd. De 25-jarige roeister was op het meer in het Sloveense Bled overtuigend de sterkste en bleef de Zwitsers Aurelia-Maxima Katharina Janzen en Jovana Arsic uit Servië ruim voor. Even later greep ook Lennart van Lierop goud op de skiff.