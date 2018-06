Hartverscheurend optreden Epke in NK-finale

Door Marcel Luyckx



Epke Zonderland was zondag in Rotterdam goed op weg naar NK-goud in de afsluitende rekstokfinale toen het turnleertje aan zijn rechterhand begon los te fladderen. De tape die het onmisbare hulpmiddel op zijn plek moet houden, bleek gescheurd toen hij bij een vluchtelement de stok aantikte. Het betekende abrupt einde oefening voor de olympisch kampioen van 2012.



Er ging een kreet van ontzetting door Ahoy. Die ging over in ritmisch applaus in afwachting van het juryoordeel. Die was onvermurwbaar. De Zonderland-onwaardige score van 7.55 voor de onvolledige oefening was bindend en gaat de geschiedenisboeken in. Om aan de smeekbede van het publiek tegemoet te komen, deed Zonderland zijn oefening nog wel helemaal opnieuw, inclusief een combinatie van vluchtelementen. Aan de uitslag van de rekfinale en de overwinning van Deurloo veranderde niets meer.

Volledig scherm Epke Zonderland. © ANP

,,Dit scenario heb ik ook nog nooit meegemaakt. Elk jaar is er wel weer iets nieuws”, zei Zonderland na afloop, verwijzend naar zijn WK-stuntwerk vorig jaar in Montréal. Daar mislukte een combinatie van vluchtelementen, maar wist hij nog wel aan een arm rond de rekstok te vliegen. De ‘Zonderhand’ was geboren. ,,Dit is me nog nooit overkomen. Een one-in-lifetime-dingetje. Als er onder een bepaalde hoek veel trekkracht op komt, scheurt die tape heel makkelijk. Dat is nu gebeurd. Hier moeten we iets op bedenken dat het niet nog eens in een belangrijkere wedstrijd gebeurt. Misschien moet ik duct tape gaan gebruiken.”

In de WK-finale van 2014 in Nanning stortte Zonderlands concurrent Zhang Chenglong voor eigen publiek ter aarde toen zijn leertje scheurde. De Chinees was op slag kansloos. Sindsdien is het reglement aangepast. Bij een gescheurd leertje mag de turner de oefening over doen. Maar in dit geval scheurde niet het leertje, maar de tape. ,,Ik zou het terecht vinden als de regels uitgebreid worden en dit er ook onder valt”, vond Zonderland. ,,Dan heb je tenminste nog een kans. Nu moet je in een keer stoppen en sta je met lege handen. Jammer, ik baalde nog het meest omdat ik hier gewoon een goede oefening wilde turnen. Dan doe ik het nog maar een keer, dacht ik. Niet alleen voor het publiek, ook voor mezelf. De tweede keer staat er minstens zoveel druk op. Meer training had ik er vandaag niet uit kunt halen. Dat is dan weer bonus.”

Aanzet EK

De kwalificatiewedstrijd op zaterdag was voor de internationals de aanzet tot de komende EK. Vrouwencoach Gerben Wiersma maakt maandag een voorlopige selectie van maximaal 8 turnsters bekend. Zijn collega bij de mannen, Bram van Bokhoven, heeft al in een veel eerder stadium een zogeheten trajectselectie van 8 bekend gemaakt.

Van Bokhoven zal in de resultaten van zaterdag weinig reden zien om zijn EK-selectie aan te vullen. Yuri van Gelder liet de kans onbenut om nog aanspraak te kunnen maken op een plekje. De 35-jarige ringenspecialist besloot zijn Nederlandse titel niet te verdedigen. Hij koos ervoor om nog een paar pittige trainingen in Den Bosch af te werken in voorbereiding op de wereldbekerwedstrijd komend weekeinde in Turkije. Van Gelder geloofde toch al niet meer dat hem een van de vijf beschikbare EK-tickets gegund is. De teamwedstrijd in Glasgow en later dit jaar op de WK in Qatar heeft voor Van Bokhoven prioriteit. Als pure toestelspecialist past de voormalige Lord of the Rings niet meer in het ideale teamplaatje.