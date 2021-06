Hassan imponeert met beste jaartijd op 1500 meter, Nederlands record voor Bol

Video'sSifan Hassan heeft bij de Diamond League in Florence indruk gemaakt op de 1500 meter. Ze won de race in 3.53,63, de beste tijd van de wereld in dit jaar. De Nederlandse topatlete versloeg in een machtige eindsprint de Keniaanse Faith Kipyegon, die met een tijd van 3.53,91 wel een nationaal record liep. De Britse Laura Muir rende naar de derde plaats in 3.55,59.

Dafne Schippers eindigde op een ietwat teleurstellende zesde plaats op de 200 meter. De Utrechtse, in 2015 en 2017 wereldkampioene op deze afstand, klokte een voor haar doen matige tijd van 23,03. De Britse regerend wereldkampioene Dina Asher-Smith won in 22,06 en was dus bijna een seconde sneller.



Hassan won zondag nog de 10.000 meter bij de FBK Games in Hengelo in 29.06,82. Dat was een wereldrecord. De Ethiopische Letesenbet Gidey verbeterde het twee dagen later alweer naar 29.01,03, nota bene op dezelfde baan in Hengelo.

Volledig scherm Sifan Hassan. © AFP

Vier dagen na haar race in Hengelo leek Hassan de vermoeidheid van die wedstrijd over 25 rondjes niet meer te voelen. Ze liep vanaf de start voorin en nam na 700 meter het initiatief in de race. Kipyegon bleef tot het einde van de race aandringen, maar Hassan bleek over een sterker eindschot te beschikken. Ze slaagde er net niet in haar persoonlijk record van 3.51,91 te verbeteren. In die tijd werd ze in 2019 wereldkampioene op de 1500 meter.

,,Ik heb nog niet echt op snelheid getraind, omdat ik uithoudingsvermogen nodig had voor de 10.000 meter. Maar het ging veel harder dan gedacht en ik ben echt verrast door deze tijd en ook dat ik de race heb gewonnen”, zei Hassan na de race.

Femke Bol scherpte in Florence haar Nederlands record op de 400 meter horden aangescherpt. De 21-jarige Amersfoortse won met overmacht de race, in 53,44 seconden. Haar oude toptijd van 53,79 liep ze vorig jaar. Bol won afgelopen zondag ook de 400 horden op de FBK Games, maar ze was toen bijna een seconde langzamer (54,33). Net als in Hengelo finishte Anna Ryzjikova uit Oekraïne in Florence achter haar als tweede. Zij kwam op ruime afstand van Bol over de meet, in 54,19.

Met haar nieuwe recordtijd van 53,44 staat Bol derde op de wereldranglijst van dit jaar. Het Nederlandse toptalent, die deze winter Europees kampioene indoor werd op de 400 meter en outdoor het Nederlands record op deze afstand al aanscherpte tot 50,56, liep een nagenoeg vlekkeloze race. Ze wil tussen alle tien horden vijftien passen maken om zodoende vooral op de zware laatste meters snelheid vast te houden en in Florence lukte dat bijna. Ze moest alleen voor de laatste horde een pas extra maken.

Bol reageerde opgetogen. ,,In Hengelo maakte ik best veel fouten en nu zaten er ook nog foutjes in, maar het tweede deel van de race ging wel al veel beter. Ik kon mijn snelheid goed vasthouden, maar ik moet mijn ritme over de horden nog vinden. Daar werk ik hard aan”, zei ze kort na de race. ,,Maar ik ben natuurlijk hartstikke blij met een Nederlands record.”

Volledig scherm © ANP