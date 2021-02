Hassan tweede op 3000 meter bij eenmalig indooroptreden in Frankrijk

Hailu won in 8.32,55, Hassan liep 8.33,62. Dat was bijna 3 seconden boven haar Nederlands record van 8.30,76. Maureen Koster finishte als achtste in 8.49,63.



Zowel Hassan als Koster liep ruim onder de limiet voor de EK indoor begin maart in het Poolse Torun. Van Hassan is bekend dat de wedstrijd in Liévin haar enige indooroptreden van deze winter is. Zij zal dus niet meedoen aan de EK. Koster zal normaal gesproken graag uitgezonden worden naar Torun.