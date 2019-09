Hassan verovert WK-goud op de 10 kilometer

WK in Doha Schippers door naar halve finale 100m: ‘Voel me goed en heb er zin in’

17:14 Na een moeizame start plaatste Dafne Schippers zich in 11,17 moeiteloos voor de halve finale van de 100 meter. De onvrede over haar hotel in Doha heeft ze inmiddels naar de achtergrond geduwd. ,,Ik haal mijn eten nu in de supermarkt of bij een goed tentje in de buurt.”