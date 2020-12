Hassan ziet eretitel ook dit jaar aan zich voorbijgaan

Een derde van Nederlan­ders sport minder sinds corona

25 november Ruim één op de drie Nederlanders is minder gaan sporten sinds de uitbraak van het coronavirus. Bijna één op de tien is helemaal gestopt. Dat staat vandaag in 'Sportgedrag en effecten coronapandemie', een onderzoek dat is uitgevoerd door Ipsos in opdracht van sportkoepel NOC*NSF.