Heemskerk en Van Vliet grijpen naast medailles op 50 meter vrij

EK kortebaanOp de slotdag van de EK kortebaan in Glasgow zijn Femke Heemskerk en Tamara van Vliet er niet in geslaagd een medaille te veroveren op de 50 meter vrije slag. De Russische Maria Kameneva pakte het goud in de finale.

Tamara van Vliet tikte knap als vierde aan (23.83) in de finale. Dat was net vóór Femke Heemskerk, die vijfde werd in 23.84. De winst was voor Maria Kameneva in 23,56. Ze hield de Française Melanie Henique (23,66) en de Deense Pernille Blume (23,73) achter zich.



Van Vliet verbeterde zich aanzienlijk ten opzichte van de halve finales. Daarin zwom ze met 24,14 nog de achtste tijd. Heemskerk had zich als vierde (23,85) geplaatst voor de finale. Eerder had ze al wel brons veroverd op de 100 en 200 meter vrij.

Gouden duo

Nederland was succesvol in Glasgow met name dankzij Kira Toussaint en Arno Kamminga. Toussaint pakte goud op de 50 en 100 meter rugslag en brons op de 200 meter. Ze grossierde bovendien in nationale records. Dat gold ook voor Kamminga die op dezelfde score uitkwam: goud op de 100 en 200 meter schoolslag en brons op de 50 meter.

Beiden maakten bovendien deel uit van de gemengde estafetteploeg die als tweede eindigde op de 4x50 meter wisselslag. Net als Heemskerk en Joeri Verlinden. Heemskerk en Toussaint veroverden samen met Van Vliet en Valerie van Roon het goud op 4x50 meter vrij.

Ranomi Kromowidjojo ontbrak in Glasgow. Zij richt zich op de Swim Cup, komend weekeinde in Amsterdam.

Volledig scherm Arno Kamminga. © BSR Agency

Volledig scherm Kira Toussaint. © EPA

Indrukwekkende Morozov

De Rus Vladimir Morozov wist op de slotdag nog twee gouden medailles aan zijn totaal toegevoegd. Nadat hij de 100 meter vrije slag, het koningsnummer, had gewonnen zegevierde hij met zijn land ook in het slotnummer: de 4x50 meter wisselslag.

Daarmee was hij veruit de succesvolste zwemmer tijdens het toernooi in de Schotse stad. Morozov won alle onderdelen waarop hij in actie kwam. Op de openingsdag was hij de beste op de 50 meter schoolslag, waar Arno Kamminga het brons veroverde. Vrijdag veroverde hij goud op de 50 meter vrij. Ook de andere estafettenummers waarop hij uitkwam leverden Morozov gouden medailles op: op de 4x50 meter vrij, op de 4x50 meter wisselslag gemengd en op de gemengde 4x50 vrij.