Heemskerk krijgt extra kwalificatiekans voor Spelen met swim-off tegen Van Roon

De 33-jarige Heemskerk moest in december in Rotterdam de olympische kwalificatiewedstrijden missen, omdat haar man positief had getest op het coronavirus. De Zuid-Hollandse raakte daardoor haar olympische ticket op de 50 meter vrije slag kwijt aan Van Roon. Heemskerk legde zich echter niet bij deze gang van zaken neer en vroeg om een herkansing in de vorm van een swim-off. Die wees de KNZB af. Volgens technisch directeur van de zwembond, André Cats, was in de reglementen opgenomen dat er geen uitzonderingsposities zouden zijn. Heemskerk schakelde daarop de tuchtcommissie in. Die stelde haar in het gelijk.



,,De KNZB was voornemens hoger beroep aan te tekenen tegen de uitspraak van de tuchtcommissie omdat we van mening blijven dat je in de kwalificatieprocedure voor Tokio geen rekening kunt houden met alle individuele Covid-gevallen”, zegt Cats nu. ,,Tegelijkertijd is het belangrijk om deze zaak in de aanloop naar de Spelen zo snel mogelijk op te lossen, zeker ook in het belang van de betrokken zwemsters. Daarom is aan Valerie en Femke een oplossingsrichting voorgesteld.”