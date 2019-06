Heemskerk moet op 100 meter in Rome wéér Blume voor zich dulden

Boksers Kasparian en Van der Pas slaan zich naar volgende ronde

21:53 Bokser Artjom Kasparian heeft de tweede ronde bereikt op de Europese Spelen in Minsk. In de klasse tot 81 kilogram versloeg de Nederlander zijn Albanese tegenstander Mikel Cullhaj. In de klasse rot 75 kilogram heeft Max van der Pas zich geplaatst voor de achtste finales.