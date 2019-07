Heemskerk naar finale 100 vrij, 'Kromo' redt het niet

Door Natasja Weber



In het sterk bezette deelnemersveld op de 100 meter vrije slag had Kromowidjojo boven zichzelf moeten uitstijgen voor een plekje bij de beste acht. Een lage 53’er was voldoende geweest voor een finaleplek. Met haar 53,43 eindigde Kromowidjojo over de twee halve finales gezien als negende. Hoewel ze haar beste tijd van het seizoen zwom, was het niet genoeg voor de finale. ,,Ik heb de ballen uit mijn broek gezwommen”, zei ‘Kromo’ kort na haar race voor de camera van de NOS. ,,Het is een heel sterk veld. Veel meiden maken een sterke ontwikkeling door op de 100 vrij. Ik ga nog niet mee in die ontwikkeling”, was haar zelfkritische oordeel.



Twee jaar geleden op de WK in Boedapest zette ‘Kromo’ voor het laatst een toptijd neer op de 100 meter vrije slag. Toen klokte ze een tijd van 52,78 seconden. Het was de tweede keer in haar carrière dat ze een 52’er zwom. De eerste keer is alweer zeven jaar geleden. Nog voordat ze zich in 2012 kroonde tot olympisch kampioene zwom ze in het voorjaar van dat jaar haar beste tijd op de 100 vrij: 52,75.