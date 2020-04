Heimwee naar Oranje, warme worst, het vader-zoonmoment en zelfs de VAR

Wat mist u in deze tijden van corona het meest aan de sport, vroegen we vorige week aan onze lezers. Van alles, zo bleek uit de vele inzendingen. Van het EK voetbal tot streams van de Korfbal League, van wielerklassiekers tot Formule 1 en van de voorpret tot de nababbel. Een greep uit de brieven.

Twee uur in de auto naar de Kuip

Ik mis de spanning, de ongekende vreugde bij een doelpunt of een overwinning, het balen van een gelijkspel of een nederlaag van Feyenoord. Ik mis het om elke twee weken vier uur in de auto te zitten om naar de Kuip te gaan vanuit Landgraaf. Ik mis Steven Berghuis die Feyenoord bij de hand neemt. Ik mis Dick Advocaat, die de trots en het leven terug heeft gebracht bij Feyenoord.



Dit probeer ik de compenseren door in mijn Feyenoord-tenue op een trapveldje te gaan voetballen. Ook doe ik daar wat loopoefeningen. Zo blijf ik in beweging en kan ik toch de trots om Feyenoorder te zijn laten zien. Want zoveel Feyenoorders wonen er niet in Zuid-Limburg. Ook kijk ik veel beelden terug. Die van het UEFA Cup-toernooi in 2002 komen nu nog vaker voorbij op mijn scherm.

Pim Sierdal

Ik mis niks!

Niet de aanstellerij van de ‘geblesseerde’ voetballers. Niet de herrie en vervuiling van raceauto’s en motoren. Niet het gehuil van een verliezende wielrenner.

Het is goed zo!

Karin te Nijenhuis

De magie van de play-offs

Volledig scherm Edwin Smolders © privebeeld Je weet pas hoe mooi iets is als je het moet missen. In deze periode keek ik altijd het meest uit naar alle beslissingen die gaan vallen in de verschillende competities. Wie kroont zich tot kampioen en wie moet volgend seizoen een niveautje lager gaan acteren. De magie die de play-offs in vele verschillende sporten met zich meebrengt zorgt bij mij altijd voor een intens verlangen naar deze tijd van het jaar. Ja, dan mis ik als supporter met een groot hart voor de lokale Bossche sport de intense spanning van de play-offs in het (amateur-)voetbal, hockey en basketbal. Gaan we eindelijk weer promoveren, nemen we revanche voor het verlies in de finale van vorig seizoen en komt de titel eindelijk weer terug naar huis? Allemaal vragen waar ik helaas dit seizoen geen antwoord op ga krijgen.

Edwin Smolders

De voorpret is het mooist

Wat ik nog het meeste mis aan deze sportloze periode, is de voorpret. Dat heerlijke tintelende gevoel voordat je naar de wedstrijd gaat of de tv aanzet; een soort nervositeit alsof je zelf de arena in moet en de verwachtingen van hoe jij of je professionele favoriet er tegenaan gaat en presteert. Je hebt de koffie of het pilsje al klaar staan en gaat er eens goed voor zitten. Dat gevoel gaat veel dieper dan het spelletje zelf. De wedstrijd valt weleens tegen of wekt vooral primitieve emotionaliteit op. De voorpret staat gelijk met de verwachtingen uit je jeugd op sinterklaasavond. Dat gevoel valt nu niet te compenseren met voorpret voor de nieuwe competities; voorpret is immers kortstondig.

Hanco Stein

Broodje worst bij ADO Den Haag

Als voetballer bij HVV RAS en fanatiek supporter van ADO Den Haag mist mijn zoon Noah, 9 jaar oud, het voetballen enorm. Niet meer met zijn vrienden lekker trainen en wedstrijden spelen. Niet naar het Cars Jeans Stadion om zijn favoriete club toe te juichen. Noah mist de tram naar halte Forepark. Het onderweg praten over de opstelling. Zussen Maya en Gina die soms meegaan. Het meelopen in een stoet uitbundige supporters naar het stadion. Het kopen van een wedstrijdboekje bij de oude meneer op zijn vaste plekje. Bij het standbeeld van Aad Mansveld genieten van de sfeer. Even snuffelen en soms wat kopen in de fanshop. Een broodje warme worst met chocolademelk. Een plekje zoeken op zijn favoriete Vakkie D. De geweldige vlaggen. De opzwellende muziek. Het meezingen van O, o, Den Haag. De opkomst van de spelers. De wedstrijd zien. Aanmoedigen, juichen, genieten. Noah mist het allemaal. Net als ik. Maar het meest mis ik toch het speciale vader-zoonmoment.

Jan Kaffa

Volledig scherm Noah en Jan Kaffa © privebeeld

Langs de lijn

Op zondagmiddag tussen 12.00 en 14.00 uur rijd ik altijd weg met de vrachtwagen richting buitenland en dat is meestal tussen de 8 en 10 rijuren. Vanaf 14.00 luister ik via de NOS-app altijd Langs de Lijn om alle sport live te beluisteren. Nu is het vrij saai op die zondagen.

Ed Groenenberg

De livestreams van het korfbal

Volledig scherm © privebeeld En of ik naar sport kijken mis! Ik kom uit de korfbalwereld, dus ik mis de zaterdagavonden met mijn iPad op schoot naar de livestreams kijken van de Korfbal League en ondertussen appen over de wedstrijden met de kinderen. Hoe vinden jullie de scheids? Mijn zoon was afgelopen jaar de assistent-scheidsrechter bij de finale in de Ziggo Dome. Ik mis de discussies tussen de kleinkinderen na de wedstrijden waar ze fanatieke fan van zijn, Ajax en Feyenoord. En ze weten dat ik, hun oma, voor PSV ben. We houden het fair, maar willen allemaal winnen.



Mijn vakantieaanvraag was dit jaar geen issue, natuurlijk tijdens de Olympische Zomerspelen om zoveel mogelijk te kunnen gaan volgen op de tv. Maar nu...



Er komt vast wel weer veel sport en dan kan ik genieten van het AD, de dikke sportbijlage op maandag, vol met verslagen en leuke columns. Ik kijk er naar uit om weer geregeld te kunnen appen: wat is live sport kijken toch mooi, wat heb ik genoten.

Alice Alexander

‘Mooiste plekje op aard’

O wat missen wij ons geliefde FC Utrecht. Het ophalen van onze maatjes en samen naar ‘de Tempel’ rijden. Het bijpraten met onze buren op de Bunnik-side. Het mopperen over de opstelling.

Ballen terug koppen tijdens het inschieten. Het gemopper over de opstelling. De kriebels en spanning tijdens Eye of the tiger. Het tergend langzame rondspelen achterin. Het bukken bij weer een mislukte voorzet. Het zingen van ‘Maarel in Oranje’. De bierdouche na een doelpunt. Het zingen over het beroep van de moeder van de scheidsrechter. Het gemopper bij een tegendoelpunt. Het latje trappen in de rust. Kensington als ze weer het veld opkomen. Het ultieme geluk bij de winnende in blessuretijd. De staande ovatie na afloop. Het stilstaan bij de Waterlinieweg. Het bekijken van de samenvatting bij Studio Sport. Het gelukzalige gevoel waarmee we maandagmorgen naar school fietsen als ze gewonnen hebben.

De finale 19 april! Het volgende debacle in Europa. We houden moed en weten dat het ooit weer gaat gebeuren: voetbal in de Galgenwaard. Het allermooiste plekje op aard!

Iris, Hugo en Jaap van Houten

Mathieu, Michel en José

Vanaf het moment dat Mathieu van der Poel met overmacht wereldkampioen veldrijden werd, begon ik me al te verheugen op zijn wegcampagne. Wat zou hij gaan rijden en vooral hoe zou hij gaan winnen? Want dat stond vast: zonder brute pech was voor mij de winnaar van de Ronde van Vlaanderen en Parijs Roubaix al bekend. Wielerwedstrijden begeleid door het commentaar van de Belgische twee-eenheid Michel Wuyts en José de Cauwer zijn een feest om te volgen. Hun verbazing en naar verering neigende bewondering richting coureurs die op grootse wijze hun zeges binnenhalen mis ik ten zeerste. Afzien, tanden en kiezen op elkaar en uitkijken naar een late editie van de Tour dan maar?

Henny Wensveen

Oranjevirus

In het pre-coronatijdperk werd weleens gezegd dat we het Oranjevirus hadden. Eind maart keken we uit naar een thuiswedstrijd tegen Spanje. Sinds 1987 heb ik geen thuiswedstrijd gemist en dat zou dus nu ook niet gebeuren. Met een groep Oranjefans hadden we traditioneel afgesproken bij het café. Vooraf met elkaar bijkletsen met een biertje op de klanken van zanger Danny. Erna met elkaar in het sfeervak genieten van een unieke Oranjesfeer. Maar het werd afgelast en als alternatief zaten we in het oranje twee keer drie kwartier te videobellen met de Oranjemuziek op de achtergrond. Dat hadden we een jaar geleden nooit kunnen bedenken.

Tja, en dan het EK, waar ik zes jaar naar uit heb gekeken. Voor alle wedstrijden van Oranje tot en met de finale had ik kaarten. De trips stonden al in de agenda tot en met de huldiging. Alle vertrouwen in bondscoach Ronald Koeman en zijn spelers. Maar het wordt een Oranjeloze zomer.

Leon van der Wilk

Volledig scherm Leon van der Wilk en Ronald Koeman © privebeeld

Discussiëren over VAR

Ik mis het samen juichen met mijn zoons van 6 en 3 bij elk doelpunt van Feyenoord. En de discussies over VAR-beslissingen. Na het winnende doelpunt tegen PEC Zwolle was het feest en imiteerde mijn zoon Owen Robért Bozeník. Deze passie is niet door iets anders te vervangen.

Wilson da Cruz

Golf tot diep in de nacht