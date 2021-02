Hendriks stopt na Olympische Spelen in Beijing als technisch directeur NOC*NSF

,,Dan doe ik het ruim 12,5 jaar en dan is het goed om het stokje over te geven", zo vertelde Hendriks over zijn besluit om volgend jaar plaats te maken voor een nieuwe technisch directeur. ,,Je denkt er lange tijd over na. Het vak is zo mooi. Er zijn nog zo veel dingen die je zou willen bereiken. Dan is het verleidelijk te zeggen: ik ga door. Maar ik vraag van sporters ook om te ontwikkelen en te innoveren. Topsport betekent scherpe keuzes maken. Dan moet ik dat van mijzelf en van mijn job ook vragen. Dus ik ga na Beijing het stokje doorgeven.”



Waarom na Beijing? ,,Tokio (2021) en Beijing (2022) zitten tekort op elkaar. Dat wil ik het team niet aandoen", aldus Hendriks, die niet weet wie zijn opvolger gaat worden. ,,Geen idee, ik kijk alleen vooruit. We moeten nog een klus klaren. Het is goed om niet over één nacht ijs te gaan.”