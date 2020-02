Herboren Vetter viert rentree met zilver op NK indoor

De ‘nieuwe’ Anouk Vetter is teruggekeerd op de atletiekbaan. De herboren meerkampster vierde haar rentree bij de NK indoor in Apeldoorn met zilver bij het verspringen. ,,Het was leuk, maar ook spannend. Belangrijk was dat ik er heel veel zin in had.’'

Dat was in oktober vorig jaar wel anders. Vetter, in 2016 Europees kampioene op de zevenkamp en in 2017 winnares van het brons op de WK, was alle plezier in haar sport kwijt en gaf bij de WK in Doha op na zes onderdelen. Ze zat mentaal in een diep wak en het lukte haar niet eruit te klimmen.

Vetter (27) was toe aan een lange vakantie en ze nam na Doha uitgebreid de tijd voor zichzelf. ,,Ik heb veel gepraat met een psycholoog en ook met Charles van Commenée, de hoofdcoach van de Atletiekunie. Het is me gelukt weer bij mezelf te komen en daar ben ik trots op. Ik zag afgelopen zomer alles grauw en alleen maar negatieve dingen. Ik ben gaan inzien dat het allemaal niet zo heftig is, dat ik de sport belangrijker heb gemaakt dan goed voor me is.’'

Nieuw mens

Vetter voelt zich een nieuw mens. ,,Ik was altijd een stresskip en dat zal ik echt wel een beetje houden, maar ik sta nu echt heel anders in het leven en voel me gelukkig. Ik hoef geen toneelstukje meer op te voeren.’' Ze traint weer met plezier en ook gewoon weer bij haar vader Ronald Vetter. “Die zei dat onlangs nog dat ik er goed voor sta. Nou, dat was fijn om te horen. Die 6,11 meter was ook niet zo slecht, maar je wilt altijd verder.’'