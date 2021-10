Herlings na zege in Italië nog steviger leider WK-klassement

Komende week racen de motorcrossers nog twee keer over het circuit van Pietramurata, in de buurt van het Gardameer. Woensdag staat de GP van Pietramurata op het programma, vier dagen later de GP van Garda. In november sluiten de motorcrossers het seizoen af met twee GP’s in Mantova.



,,Wat mij betreft mag het starthek nu al weer vallen”, zei Herlings met een brede grijns na zijn dubbele zege. ,,Dit was een goede dag voor het WK. Mijn 97ste overwinning, ik kom steeds dichterbij. Ik kijk al weer uit naar de GP van woensdag.”



De Brabander won de eerste manche voor de Zwitser Jeremy Seewer (tweede) en de Fransman Febvre (derde). Titelverdediger Gajser werd als vierde afgevlagd. De Sloveen beleefde net als Herlings een slechte start van de tweede manche. De twee titelrivalen moesten zich vanuit het middenveld naar voren zien te werken. ,,Ik lag na de eerste ronde geloof ik op de vijftiende plaats en ik zag dat Febvre de leiding had”, zei Herlings. ,,Ik moest er echt voor vechten, maar ik deed het slim.”



In het spoor van zijn Sloveense concurrent reed Herlings naar de kop van het veld. In de laatste rondes streden Herlings, Gajser, Coldenhoff en Febvre om de winst. De WK-leider bleek opnieuw de sterkste en boekte zijn derde GP-zege op rij, na overwinningen de afgelopen weken in Frankrijk en Spanje.