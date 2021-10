Herlings nipt leider in WK-stand na moeizame GP Pietramurata

De Brabander viel uit in de eerste manche en eindigde als vierde in de tweede heat. De 18 punten die hij verdiende, waren precies genoeg om eerste te blijven in de WK-stand. Hij heeft een punt meer dan de Fransman Romain Febvre en drie punten voorsprong op de Sloveen Tim Gajser. Het seizoen telt nog drie grands prix.



Herlings begon de tweede grand prix op rij op Italiaanse bodem met 24 punten voorsprong op Febvre, maar na de eerste manche op het crosscircuit van Pietramurata was hij de leiding in het WK kwijt. De 26-jarige fabrieksrijder van KTM kwam in de eerste bocht ten val en beschadigde dusdanig zijn motor, dat hij niet meer verder kon. Febvre won vervolgens de heat en de Fransman van Kawasaki ging met de verdiende 25 punten precies over Herlings heen in de stand van het kampioenschap.