Herlings ook oppermachtig in Grote Prijs Azië

Herlings verstevigde zo zijn leidende positie in de WK-stand van de koningsklasse MXGP. Hij heeft nu een voorsprong van 24 punten op regerend wereldkampioen Antonio Cairoli. De Italiaan kwam in de eerste heat als derde over de meet en eindigde in de tweede manche als vierde. De Sloveen Tim Gajser was de beste na Herlings.

Het was niet de dag van Glenn Coldenhoff, de tweede Nederlander in de MXGP. Hij negeerde in de eerste manche een gele waarschuwingsvlag en werd voor straf tien plaatsen naar achteren gezet in de rangschikking. Het gevolg was de achttiende plaats. In de tweede heat was de Brabander nauwelijks vooruit te branden en werd veertiende.



Provinciegenoot Herlings is drievoudig wereldkampioen in de lichte klasse MX2 en maakte vorig jaar de overstap naar de topklasse. Hij moest toen nog de titel laten aan Cairoli, die net als hij voor het fabrieksteam van KTM uitkomt. Dit jaar was Herlings vanaf de eerste race heer en meester, totdat hij na een knullige val tijdens een training in Berghem in het ziekenhuis belandde voor een operatie aan een sleutelbeen.