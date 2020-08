Herlings verstevigt leiding in WK-stand

De zege ging naar de Italiaan Antonio Cairoli. Voor de negenvoudig wereldkampioen betekende het zijn eerste zege dit seizoen. Romain Febvre uit Franrkijk werd tweede. Met Glenn Coldenhoff (zevende) en Brian Bogers (tiende) eindigden drie Nederlanders in de top tien. Coldenhoff won afgelopen weekeinde nog de Grote Prijs van Letland.



Later op woensdag is de tweede manche in Kegums. Komend weekeinde is op hetzelfde circuit de volgende race in de strijd om het WK.