Herlings zet punt achter WK-seizoen en kiest voor voetoperatie

Herlings wijt de val zelf aan een slepende voetblessure, die ervoor zorgde dat hij zijn voet op een andere manier moest plaatsen dan gebruikelijk. Om de kwetsuur te verhelpen, gaat de viervoudig wereldkampioen volgende week onder het mes. ,,Hopelijk kan ik daarna voor het eerst in twee jaar weer op een crossmotor rijden zonder pijn”, verklaart Herlings. ,,De laatste jaren waren moeilijk, omdat ik door mijn voet niet optimaal kon presteren.”



KTM-sportdirecteur Joël Smets liet eerder deze week al optekenen dat een snelle rentree onwaarschijnlijk was, ook al is Herlings naar eigen zeggen verlost van zijn nek- en rugklachten. ,,Sinds de crash heeft Jeffrey helemaal niets meer gedaan. Tot voor een paar dagen liep hij constant met een nekbrace. Mijns inziens is de waarde nul komma nul om nu te proberen zo snel mogelijk te revalideren. De kansen op de wereldtitel zijn verkeken.”