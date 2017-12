Herstelde Van der Poel start in Heusden-Zolder

De Europese kampioen was zaterdag nog zo verkouden dat hij de Waaslandcross aan zich voorbij liet gaan. Hij wilde zich ook een beetje sparen voor de veldritten in Heusden-Zolder, Loenhout (28 december), Bredene (29 december), Diegem (30 december) en Baal (1 januari).



Klaas Vantornout maakt morgen zijn rentree in Heusden-Zolder. De Belg brak ruim een week geleden een botje in zijn linkerhand maar kon de training snel weer hervatten.



Vantornhout staat vierde in het klassement om de wereldbeker, achter Mathieu van der Poel en de Belgen Wout van Aert en Toon Aerts.