Het eindschot van Femke Bol boezemt atletiekwereld angst in

Door Pim Bijl



Op 23 februari vierde Femke Bol haar 21ste verjaardag en anderhalve week later zou ze wel even Europees indoorkampioen worden op de 400 meter. Althans, die verwachting werd toch wel breed gedragen. Ga er maar aan staan. Ze had zichzelf al sprintend in die favorietenrol gemanoeuvreerd. In aanloop naar de EK indoor in het Poolse Torun had ze in vier races viermaal het Nederlands record verbeterd. Niemand in Europa was sneller. En haar sterke slot boezemt ondertussen iedereen angst in.