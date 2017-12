Het jaar door de lens van Pim Ras

LIVE: Wat kan Cross tegen Henderson, Van den Bergh stunt

15:54 Vandaag zijn bij het WK darts de laatste zes partijen in de derde ronde. Vandaag geen Nederlanders, wel Mensur Suljovic, Rob Cross en Phil Taylor. Mis hier niets! WK darts, derde ronde (best of 7 sets) LIVE: Henderson - Cross 0-0 in legs (0-0 in sets) (pauze) 20.15 uur: J. Lewis - Richardson 21.15 uur: Taylor - Brown 22.15: Anderson - West Afgelopen Suljovic - Van den Bergh 0-4 Alcinas - Webster 0-4