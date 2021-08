Het turbulente jaar van Laura Dijkema: ‘Zou er een boek over kunnen schrijven’

Door Lisette van der Geest



Het was april van dit jaar. Laura Dijkema, net terug in Nederland na een wonderlijk en ingrijpend clubseizoen in Rusland, sprak op haar telefoon een bericht in aan Maret Grothues. ,,Nou”, zei de spelverdeelster van het Nederlands team tegen haar vaste kamergenote bij Oranje. ,,Ik ga nu naar het graf van mijn ouders.”



Weken later zegt Dijkema (31), zittend in haar appartement in Amsterdam: ,,Ik heb niet zoveel met het woord ‘wees’. Dat doet me denken aan kindjes die al heel jong allebei hun ouders verloren. Ik ben een volwassen vrouw. Daardoor voelt het niet echt zo. Maar toen, met dat bericht aan Maret, sprak ik het voor het eerst hardop uit. Dat ik naar het graf van allebei ging. Daar dacht ik wel even: o ja, dat is eigenlijk wel heftig.”