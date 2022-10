Het vuur brandt nog altijd bij Marit Bouwmeester: ‘Of ik echt goed ben in zeilen? Ik weet het niet’

Handbal­sters krijgen pak slaag van wereldkam­pi­oen Noorwegen

De Nederlandse handbalsters hebben hun tweede wedstrijd in het oefentoernooi uit de Golden League met ruim verschil verloren van Noorwegen. De regerend wereldkampioen won in Aarhus met 27-19. Laura van der Heijden was topschutter aan Nederlandse zijde. In haar 250ste interland maakte ze zes doelpunten.

1 oktober