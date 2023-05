Historische finaleplaats voor Denver Nuggets ondanks uitblinkersrol LeBron James

LeBron James zorgde er met een sterk begin aan de wedstrijd nog voor dat het erop leek dat de Lakers toch een inhaalreeks in de serie konden gaan inzetten. In het eerste kwart was de 38-jarige ster goed voor 21 punten, waardoor de Lakers de leiding pakten. In het tweede kwart breidde de club uit Los Angeles die voorsprong zelfs uit, waarmee een overwinning voor de Lakers in de maak leek. In dat geval had er een vijfde wedstrijd in de best-of-seven series gevolgd.