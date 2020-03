Hockeycoach Marijne in India: ‘Probeer doemdenken te vermijden’

Door Rik Spekenbrink



Als Sjoerd Marijne de campus in Bangalore verlaat voor een boodschap, wordt hij bij terugkeer getemperatuurd. Niemand komt het complex, zeg maar het Papendal van India, op zonder goede reden. Zo wordt geprobeerd het coronavirus buiten de deur te houden. ,,Alleen sporters en teams die zich gekwalificeerd hebben voor de Olympische Spelen zitten hier nog.”



Zo ook de Brabantse coach (45) en zijn hockeysters. India plaatste zich eind vorig jaar via een kwalificatiewedstrijd voor Tokio. De voorbereiding wordt nu ruw verstoord door de mondiale gezondheidscrisis. Al is de situatie in India niet helemaal te vergelijken met die in Europa, met 332 besmettingen en vijf doden op een land van zo’n 1,3 miljard inwoners. ,,Misschien speelt de warmte een rol”, zegt Marijne. ,,Of er wordt hier veel minder getest, ik ben geen expert. Maar van paniek merk ik hier nog weinig. Dat komt ook door de manier waarop men hier leeft. Als je iets overkomt, is het je lot.”