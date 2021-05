Hockeydames Den Bosch pakken twintigste landstitel, Bloemendaal kampioen bij mannen

VideoDe hockeysters van Den Bosch zijn voor de 20ste keer landskampioen. Een strafcorner in de allerlaatste minuut bracht de beslissing in de tweede finalewedstrijd tegen Amsterdam. Frédérique Matla pushte raak. Bij de mannen ging de landstitel naar Bloemendaal.

Na de 0-1 zege van Den Bosch in Amsterdam op donderdag, leken shoot-outs vandaag de beslissing te gaan brengen aan de Oosterplas. Den Bosch en Amsterdam hielden elkaar, zoals zo vaak, flink in de tang. Echte kansen waren schaars, al was Amsterdam het hele duel iets dreigender.

Tot Den Bosch in de allerlaatste minuut nog twee strafcorners kreeg. Eerst zag Frédérique Matla haar push nog gestopt worden door Anne Veenendaal, maar Den Bosch kreeg wegens gevaarlijk spel nog een kans. Die liet Matla niet onbenut. Ze pushte de corner hoog in het doel buiten het bereik van de Amsterdamse keepster.

Bloemendaal landskampioen

De hockeyers van Bloemendaal hebben de landstitel veroverd. Op eigen veld werd het Utrechtse Kampong na shoot-outs verslagen en daarmee werd de finale van de play-offs beslist: 2-0. Na de reguliere speeltijd was het 2-2. Dat was donderdag, op het veld van Kampong, ook de stand na 70 minuten hockey. Ook toen won Bloemendaal na shoot-outs. Jonas de Geus, Terrance Pieters en Silas Lageman misten in de shoot-out-serie namens Kampong.



Kampong nam zaterdag in de tweede wedstrijd twee keer een voorsprong. Robbert Kemperman en Silas Lageman kwamen tot scoren, maar beide keren maakte Thierry Brinkman gelijk.

Floris de Ridder bewees Kampong een slechte dienst. Een klein kwartier voor tijd kreeg hij een rode kaart omdat hij met zijn stik Brinkman uit frustratie in zijn maag sloeg. In eerste instantie leek De Ridder weg te komen met een gele kaart, maar na lang oponthoud door het bekijken van de beelden werd het een rode kaart. Niet veel later na het ontstaan van de man-meer-situatie scoorde uitgerekend Brinkman.



In 2019 pakte Bloemendaal ook de landstitel, na twee kampioenschappen op een rij voor Kampong. De Utrechtse formatie werd twee jaar geleden in de finale over drie duels verslagen. Vorig jaar werd het seizoen wegens de uitbraak van het coronavirus niet afgemaakt. Een maand geleden won de ploeg van trainer Rick Mathijssen in het Wagener Stadion ook al de Euro Hockey League.

