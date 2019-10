Hockeyers beginnen slecht aan tweeluik met Pakistan om olympisch ticket

De hockeyers van het Nederlands elftal moeten vol aan de bak om een enorme blamage te voorkomen. In een strijd om een olympisch ticket bleef Oranje, torenhoog favoriet tegen Pakistan, vanmiddag in het eerste duel steken op 4-4. Morgenmiddag valt de beslissing.

Door Rik Spekenbrink

Onderschatting. Dat zou het enige gevaar zijn voor de hockeyers van het Nederlands elftal in het olympische kwalificatietweeluik tegen Pakistan, dit weekeinde in Amstelveen. Pakistan is een hockeygrootmacht van weleer, totaal uit elkaar gevallen afgelopen jaren door een gebrek aan geld, organisatie en veiligheid. De nummer 17 van de wereld nog slechts, dat al tien maanden niet serieus bij elkaar was geweest. En dan mocht Nederland ook nog beide duels thuis spelen, door een onbegrijpelijke regel van de internationale hockeyfederatie. Nee, de nummer 2 van het afgelopen WK moest gewoon afrekenen met Pakistan.

Oranje miste wel vier spelers. Jeroen Hertzberger en Jelle Galema haakten geblesseerd af, net als de twee doelmannen Pirmin Blaak en Sam van der Ven. Daardoor stond Maurits Visser onder de lat. Daar stond de terugkeer van Valentin Verga en Robbert Kemperman tegenover, de twee routiniers die een tijd lang niet bij de selectie zaten. Tegenstander Pakistan had ook zo zijn zorgen: door blessures en visumproblemen kende de ploeg ook geen ideale voorbereiding.

In de eerste helft viel helemaal niets te merken van het te verwachten kwaliteitsverschil. Pakistan hockeyde gewoon mee, kreeg de eerste strafcorner en verzilverde die ook maar direct. Mubashar Ali kreeg alle ruimte om aan te leggen en pushte de bal achter gelegenheidsdoelman Maurits Visser. Nederland speelde trager, slordiger en minder fanatiek dan de Pakistanen. Wel kreeg Oranje ook twee strafcorners in het openingskwart, maar die waren aan Mink van der Weerden niet besteed.

Niet onder de indruk

Aanvankelijk veranderde het spelbeeld niet in het tweede kwart, maar een onhandige actie van goalie Amjad Ali op aanvaller Terrance Pieters leverde Nederland een strafbal op. Van der Weerden schoot raak. En in no time stond het ook 2-1 nadat Bjorn Kellerman met een harde backhand scoorde. Pakistan was er niet van onder de indruk. Het ging gewoon door met passievol hockeyen. Het kreeg een tweede strafcorner, waarbij uitloper Sander Baart hard op zijn voet werd geraakt en geblesseerd uitviel. De daaropvolgende corner was raak, na een fraaie tip-in van Ali Ghazanfar: 2-2.

Na rust probeerde Nederland hoger en steviger druk te zetten. Dat lukte wel, maar door slordig verdedigen kreeg Pakistan opnieuw een strafcorner en via captain Muhammad Rizwan ging die er opnieuw in. De cornerverdediging aan Nederlandse kant was dramatisch. En het spel werd er ook niet beter op. Kansrijke situaties werden verprutst door slechte passes, simpele aannames gingen mis.

Afgang voorkomen

Toch werd het 3-3. Kemperman stond bij de tweede paal op de juiste plek om een rommelige aanval alsnog af te ronden. Heel even leek Oranje alsnog te gaan winnen, maar Pakistan versierde nog twee strafcorners en wéér was het raak via Mubashar Ali. Twintig tellen voor tijd voorkwam Mink van der Weerden een afgang door voor 4-4 te tekenen. De manier waarop dat doelpunt werd gevierd vertelde veel.

Werk aan de winkel dus voor bondscoach Max Caldas de komende 22 uur. Er moet morgen worden gewonnen, anders is de hockeynatie er in Tokio niet bij. Nederland is tot de qualifier veroordeeld na een teleurstellend verlopen EK, deze zomer. Daarin werd in de halve finale verrassend verloren van Spanje. Nederland miste de Olympische Spelen in 1936 voor het laatst, boycots buiten beschouwing genomen. Om een blamage te voorkomen moet het morgen helemaal anders.