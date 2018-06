Hockeyers hebben alles weer in eigen hand na zege op Pakistan

De onnodige nederlaag in de openingswedstrijd tegen olympisch kampioen Argentinië (1-2) is daardoor nu vrijwel weggepoetst.



Met zes punten uit drie wedstrijden doet de ploeg van bondscoach Max Caldas weer volop mee. India (zes punten uit twee duels) en Australië (vier uit twee) spelen morgen nog tegen elkaar in de derde ronde. Daarna neemt Nederland het nog op tegen de twee rivalen. Oranje heeft de kansen op de beoogde finaleplaats dus in eigen hand.



Nederland kon in het eerste kwart nog geen afstand nemen van het puntloze Pakistan, dat weer onder leiding staat van bondscoach Roelant Oltmans (ex-Oranje). Aanvoerder Seve van Ass was al in de tweede minuut dicht bij 1-0 (naast). Ook de eerste strafcorner, ingeschoten door Jeroen Hertzberger, leverde net geen treffer voor op.



Met verhoogde energie ging de thuisploeg in het tweede kwart op jacht naar een doelpunt. Mirco Pruyser schoot met een fraaie backhand diagonaal op de paal en Thierry Brinkman kon in de Pakistaanse cirkel net niet tot een schot komen. Dankzij Robbert Kemperman kwam Oranje toch op voorsprong. Na een snelle interceptie van Bob de Voogd, sloeg de middenvelder van Kampong toe: 1-0. Ook bij de tweede treffer van Valentin Verga, vlak voor de rust, profiteerde Nederland resoluut van pover verdedigingswerk bij Pakistan: 2-0.



Nadat een schitterende treffer van Hertzberger in het derde kwart terecht was afgekeurd, liet Oranje een paar strafcorners liggen. Nederland gaf zelf echter niets weg. Thijs van Dam en Pruyser zorgden in het vierde kwart voor de zeker niet geflatteerde eindstand: 4-0.