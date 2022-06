Hockeyers lijden tegen Duitsland eerste nederlaag in Pro League

Volleybal­in­ter­na­ti­o­nal Maret Grothues uit Almelo verlangt naar rust: ‘Ik heb er ook weleens nachten van wakker gelegen’

Maret Grothues (33) was jarenlang aanvoerster van het Nederlands team, maar nu ontbreekt de Almelose volleybalster in de nationale selectie. Ze verlangt naar rust en twijfelt over haar toekomst. ,,Voor 90 procent heb ik de keuze gemaakt.”

31 mei