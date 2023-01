Hockeyers met brons naar huis na winst op Australië, Duitsland wint WK-finale tegen België na shoot-outs

met videoDe Nederlandse hockeyers hoeven het WK niet met lege handen te verlaten. De wedstrijd om het brons tegen Australië werd na een 1-0 achterstand met 3-1 gewonnen. Oranje liep vrijdag in India de eindstrijd mis door na shoot-outs geklopt te worden door titelverdediger België, dat later vandaag na shoot-outs in de finale verloor van Duitsland.

Jeremy Hayward zette Australië in de twaalfde minuut vanuit een strafcorner op voorsprong. Voor Hayward betekende het zijn honderdste interlanddoelpunt en zijn zestiende op het WK. Daarmee is hij WK-topscorer aller tijden van Australië.

Jip Janssen bracht Oranje in de beginfase van de tweede helft langszij. Via twee doelpunten van Thierry Brinkman liep Nederland daarna uit naar een comfortabele voorsprong. Brinkman maakte dit WK zes treffers. Nederland won het WK in 1998 voor het laatst. Bij de vorige twee edities, in 2014 en 2018, eindigde Oranje als tweede.

Duitsland verslaat België na shoot-outs in finale

De Duitse hockeyers hebben in India voor de derde keer de wereldtitel veroverd. De ploeg versloeg in de finale in Bhubaneswar uittredend kampioen België na shoot-outs. De stand na de reguliere speeltijd was 3-3.

Net als in de met 4-3 gewonnen halve finale tegen Australië moest Duitsland tegen België een 2-0-achterstand goedmaken. België, dat in de halve finale Nederland na shoot-outs had uitgeschakeld, was in het eerste kwart binnen twee minuten twee keer trefzeker. Florent van Aubel opende de score met een volley, waarna Tanguy Cosyns een voorzet van Antoine Kina binnenwerkte, 2-0.

Duitsland kreeg in het tweede kwart een uitgelezen kans om via een strafbal de stand gelijk te trekken. Tom Grambusch wist de bal echter niet langs doelman Vincent Vanasch, zijn ploeggenoot bij KTHC Rot-Weiss, te krijgen. Niklas Wellen maakte vlak voor rust alsnog de 2-1 na een strafcorner.

Duitsland draaide na rust de achterstand om in een voorsprong. De genaturaliseerde Argentijn Gonzalo Peillat liet Vanasch kansloos bij een strafcorner, waarna Mats Grambusch in het laatste kwart vanuit een lastige hoek de 3-2 maakte. Met minder dan twee minuten te gaan zorgde Tom Boon uit een strafcorner voor de shoot-outs.

Duitsland bracht vervolgens de 20-jarige keeper Jean Danneberg, de reservedoelman achter Vanasch bij Keulen. Danneberg redde een aantal keer, waarna uiteindelijk een misser van Cosyns Duitsland de derde wereldtitel bezorgde. Eerder werd de ploeg in 2002 en 2006 wereldkampioen.

Volledig scherm © AFP