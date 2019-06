Hockeyers Oranje boeken cruciale Pro League-zege bij wereldkampioen België

De hockeyers van Oranje hebben in de FIH Pro League een cruciale overwinning geboekt. Bjorn Kellerman was de grote man tijdens de 0-4 zege op visite bij wereldkampioen België.

Het duel in Antwerpen was vooral voor Nederland van groot belang. De ploeg van bondscoach Max Caldas moet nog vol aan de bak om bij de eerste vier te eindigen in de Pro League, om zich daarmee te plaatsen voor het finaleweekend in Amsterdam. Tot zaterdag waren er nog vijf duels te spelen en stond Oranje op de zesde plek.

Na twee kwarten stond het vanmiddag nog altijd 0-0, maar beide ploegen kregen één grote kans. Namens Oranje was Bjorn Kellerman al heel vroeg levensgevaarlijk, maar hij sloeg de bal voorlangs. Aan de andere kant had Nederland geluk dat keeper Sam van de Ven met een wereldsave de reddende engel was.

Kort na de start van het derde kwart was het wél raak voor Oranje. Diede van Puffelen gaf de bal fraai breed op Kellerman, die al glijdend de 0-1 binnenwerkte. In het vierde kwart maakte Nederland het karwei vervolgens af. Na een passje van Bob de Voogd wipte Kellerman de bal voor zichzelf op, waarna hij (via een Belgische voet) de 0-2 tegen de plank sloeg.