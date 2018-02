Hockeyers van 0-3 naar 3-3 tegen Australië

Uitspraak CAS maakt het nóg ingewikkelder

13:41 En toen werd het nog ingewikkelder. Het IOC bestrafte de afgelopen maanden talloze Russische sporters voor hun aandeel in het dopingschandaal van Sotsji, maar is nu teruggefloten door het CAS – het arbitragetribunaal voor de sport. Maar of de sporters hiermee ook een ticket voor Pyeongchang hebben, is zeer de vraag.