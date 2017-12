Hockeyers winnen van Engeland

Curlingploeg kan Spelen na nieuwe nederlaag vergeten

12:29 De Nederlandse curlingmannen ontbreken in februari naar alle waarschijnlijkheid bij de Olympische Spelen. Het team van bondscoach Shari Leibbrandt leed vandaag bij het kwalificatietoernooi in Pilsen in Tsjechië de vierde nederlaag in vijf wedstrijden. Rusland was met 9-6 te sterk.