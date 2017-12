Hockeymannen uitgeschakeld na spannend gevecht met Duitsers

Door Natasja Weber



Na de slechte poulefase (één punt uit drie duels) in de HWL was Nederland er veel aan gelegen om in de kwartfinale zijn ware gezicht te laten zien. De regerend Europees kampioen vocht tegen Duitsland voor wat het waard was en kwam tweemaal knap terug van een achterstand. Mirco Pruyser behoedde Nederland voor een nederlaag in de reguliere speeltijd. Met nog 25 seconden op de klok tekende de goaltjesdief de 3-3 aan. Het betekende zijn 24ste treffer in 24 interlands in 2017.



In de shoot-outserie die volgde, misten Billy Bakker en Robbert Kemperman (buiten de tijd). Doelman Pirmin Blaak maakte de shoot-out van de Duitser Mats Grambusch onschadelijk, maar dat was niet voldoende (3-4). Geen halve finale voor Nederland, maar slechts duels om de plaatsen vijf tot en met acht.