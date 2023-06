Hockeysters blijven foutloos in Pro League met ruime zege op China van bondscoach Alyson Annan, ook mannen winnen

Felice Albers en Luna Fokke scoorden al in de eerste vier minuten. Marijn Veen en Joosje Burg troffen later ook doel.

Hockeyers langs India

De Nederlandse hockeyers hebben India verslagen in de Pro League. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee zegevierde met 4-1 in Eindhoven. Singh Harmanpreet sloeg India nog wel op voorsprong. Hij verzilverde in de tiende minuut een strafbal. Pepijn Reyenga tekende in de zestiende minuut voor de gelijkmaker 1-1.

Boris Burkhardt benutte in de 39ste minuut een strafcorner en Duco Telgenkamp maakte een minuut later het derde doelpunt van Oranje. Hij bepaalde in de slotfase ook de eindstand.



Nederland speelde met zes debutanten en boekte pas de tweede zege in vijf duels in de Pro League. De hockeyers spelen vrijdag tegen Australië en zaterdag is India opnieuw de tegenstander. Voor maandag staat er een duel met Spanje op het programma.