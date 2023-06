Hockeysters boeken moeizame zege op Verenigde Staten in Pro League

Denver Nuggets dankzij histori­sche dubbele tri­ple-dou­ble weer op voorsprong in NBA-finale

De basketballers van Denver Nuggets hebben weer de leiding genomen in de finale van de NBA. De ploeg won de derde wedstrijd tegen Miami Heat met 109-94. De stand in de best-of-seven series is nu 2-1 in het voordeel van de Nuggets.