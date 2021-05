Hockeysters Den Bosch één zege verwijderd van landstitel

Onderzoeksrapport Topturn­sters melden nog steeds grensover­schrij­dend gedrag: ‘Grote klap’

28 april Vernederingen, beledigingen, intimidatie, doortrainen met blessures, het aanzetten tot ongezond gewichtsverlies, chantage. Het zijn voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag in de gymsport, vastgelegd in het onderzoeksrapport ‘Ongelijke leggers’ dat vandaag is gepresenteerd. Nog steeds is er sprake van grensoverschrijdend gedrag in de gymsport, zo concluderen de opstellers van het rapport.