Hockeysters Den Bosch voor derde keer op rij beste van Europa

Video Topcoureur Cal Crutchlow met schrik vrij na doodsmak

11:23 Paniek in de MotoGP. Niet in een razend gevaarlijke bocht of tijdens een bloedstollend duel, wél op een schijnbaar onschuldig moment smakte coureur Cal Crutchlow in Le Mans ongemeen hard tegen het asfalt. Op de koop toe schoof de motor nog tegen hem aan. Even werd het ergste gevreesd, maar in het ziekenhuis bleek dat de Brit op een goede engelbewaarder kan rekenen.