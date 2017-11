Hockeysters walsen over Japan op vierlandentoernooi

Maaseik te sterk voor volleyballers Lycurgus

8 november De groepsfase van de Champions League is ver weg voor de volleyballers van Abiant/Lycurgus. De ploeg van coach Arjan Taaij verloor in de derde voorronde met 1-3 van het Belgische Noliko Maaseik: 19-25 25-22 17-25 22-25. Zondag is de return in Maaseik.